PSG : La révolution du Qatar soutenue par une ancienne ministre !

Nasser al-Khelaïfi a fait une annonce redoutée par les fans du PSG : le club va quitter le Parc des Princes. Se trouvant dans une impasse avec la mairie de Paris, le Qatar n'a pas d'autres choix selon son président que de choisir un autre endroit pour construire une nouvelle enceinte. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce vouloir aider le PSG à se trouver un nouveau point de chute.

La nouvelle est tombée ce jeudi : Nasser al-Khelaïfi veut quitter le Parc des Princes. Les travaux pour agrandir le stade coûteraient environs 500M€ et le PSG souhaite être propriétaire du stade pour y faire de tels travaux. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n’est plus à vendre. On sait ce que l’on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C’est fini maintenant. On veut bouger du Parc. » La vérité, c’est qu’on ne mérite pas ce qu’on nous fait à Paris. (...) On a fait beaucoup pour la ville, pour le stade. On a investi plus de 70, 75 millions d’euros. (...) On a le projet d’investir mais on ne veut pas attendre longtemps. On ne peut pas attendre 5 ans. On ne peut pas rester comme ça », avait-il déclaré jeudi...

«J’étais favorable à ce que le Paris-Saint-Germain reste au Parc des Princes»

Interrogé par Le Parisien , Valérie Pécresse, ancienne Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche sous le mandat de Nicolas Sarkozy, aujourd'hui présidente (LR) de la région Île-de-France a réagi à l'annonce de Nasser al-Khelaïfi de vouloir quitter le Parc des Princes : « J’étais favorable à ce que le Paris-Saint-Germain reste au Parc des Princes, mais je ne m’attendais pas à ce que la situation s’envenime à ce point. Or, on ne peut pas laisser le PSG dans l’impasse. »

