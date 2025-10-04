PSG : La question qui inquiète Luis Enrique...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Malgré un début de saison réussi, le PSG suscite quelques inquiétudes en raison des nombreuses blessures. Pourtant, à l'heure de la deuxième trêve internationale, certains joueurs qui reviennent de blessure sont encore convoqués. C'est le cas de Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia et forcément, l'inquiétude du côté parisien est revenue. Luis Enrique s'est exprimé.

Récemment touchés, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia ont loupé les derniers rendez-vous du PSG. La semaine prochaine, ils seront tout de même appelés avec leur sélection pour la deuxième trêve internationale. Le PSG ne va pas du tout être ravi.

Luis Enrique inquiet pour Neves et Kvaratskhelia A peine de retour, Joao Neves et Khvicha Kvaratskhelia ne devraient pas se reposer bien longtemps puisqu'ils ont été appelés pour rejoindre leurs sélections respectives. Une décision qui ne plaît pas beaucoup au PSG. « Je ne sais pas si je dois parler en profondeur sur ça. C'est difficile d'en parler en français. Je pense toujours à la santé de mes joueurs, avec l'idée de ne mettre en risque aucun joueur. Regardez le dernier match, Neves a fait l'échauffement avec l'équipe mais au final il a eu cette blessure. Je ne veux prendre aucun risque. C'est pour moi très important. Après avoir dit ça, je comprends les sélectionneurs. J'ai été sélectionneur. C'est différent. Je pense que tous les entraîneurs cherchent à faire la même chose. Rien de plus » a réagi Luis Enrique en conférence de presse avant le match face à Lille.