PSG : La proposition exceptionnelle à 500€ !

Vainqueur du Bayern Munich, le PSG a donc validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du monde des clubs. Pour espérer rejoindre la finale, les joueurs de Luis Enrique vont devoir se frotter au Real Madrid ce mercredi soir au MetLife Stadium. Et voilà que pour l'occasion, le PSG propose une très belle offre à ses supporters.

Après deux matchs à Atlanta , direction New York maintenant pour le PSG . En effet, le club de la capitale va affronter le Real Madrid au MetLife Stadium en demi-finales de la Coupe du monde des Clubs. Ville où se déroulera également la finale de cette nouvelle compétition organisée par la FIFA. Il va donc d'abord falloir négocier ce choc face aux Merengue de Xabi Alonso et Kylian Mbappé . Et pour l'occasion, le PSG pourrait pouvoir compter sur certains de ses supporters.

Alors que le PSG affrontera le Real Madrid mercredi soir à 21h, d'ici là, certains supporters parisiens pourraient traverser l'Atlantique grâce à une offre spéciale du club de la capitale. En effet, selon L'Equipe, pour un montant de seulement 500€, le PSG proposerait à ses plus fidèles supporters un pack composé de l'aller-retour aux Etats-Unis, le billet pour le match, l'hôtel ainsi que les transferts pour se rendre et partir du stade.

Des retrouvailles avec Mbappé très attendues

Ce choc entre le PSG et le Real Madrid est donc très attendu. Alors qu'une place pour la finale de la Coupe du monde des clubs face à Chelsea ou Fluminense se joue, cette rencontre va également marquer les retrouvailles avec Kylian Mbappé. Cela fait un an que le Français est parti pour la Casa Blanca pour réaliser son rêve de gamin. Et alors que la guerre est en cours entre le PSG et son ancien joueur, la rencontre promet de faire certaines étincelles.