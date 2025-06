PSG : La pépite qui fait craquer Luis Enrique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Mis en lumière par ses buts en finale de la Ligue des champions contre l’Inter Milan (5-0), puis face à l’Atlético de Madrid lors de la Coupe du monde des clubs (4-0), Senny Mayulu est en train de se faire une place au PSG. La saison prochaine, le milieu de terrain âgé de 19 ans devrait avoir encore plus d’importance, lui qui a totalement conquis Luis Enrique.

Une nouvelle pépite est en train d’éclore à Paris. Senny Mayulu est une des sensations du moment au PSG, lui dont la célébration après son but contre l’Inter Milan (5-0) en finale de la Ligue des champions est devenue virale. Le milieu de terrain âgé de 19 ans est en plein rêve en ce moment et deux semaines après le sacre du Paris Saint-Germain en C1, il a de nouveau saisi sa chance en marquant face à l'Atlético Madrid (4-0) à l’occasion du premier match de son équipe dans la Coupe du monde des clubs.

Mayulu fait l’unanimité au PSG Au-delà de ses qualités de footballeur et de sa polyvalence, lui qui a été utilisé à plusieurs postes cette saison, Senny Mayulu fait également l’unanimité par sa personnalité. Comme indiqué par Le Parisien, le Titi parisien, toujours calme et posé, est très apprécié au sein du groupe du PSG et notamment par Luis Campos et Luis Enrique. Ces derniers ont de l’affection pour Mayulu, à l’écoute des autres et qui travaille consciencieusement à l'entraînement