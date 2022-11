Foot - PSG

PSG : La nouvelle bombe de Neymar sur son avenir

Publié le 13 novembre 2022 à 02h30

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le coup d’envoi de la Coupe du Monde au Qatar se rapproche à grands pas, Neymar a fait le point sur son avenir en sélection du Brésil. Le numéro 10 du PSG, du haut de ses 30 ans, fait d’ailleurs une annonce retentissante en indiquant qu’il s’agirait peut-être de son dernier Mondial avec la Seleçao.

Auteur d’une grosse partie de saison avec le PSG avec pas moins de 15 buts et 12 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues, Neymar fait sensation avec le club de la capitale. Le numéro 10 brésilien sera donc logiquement d’un des grandes attractions de la Coupe du Monde au Qatar cet hiver, et ce tournoi pourrait être d’ailleurs être le dernier Mondial de la star du PSG.

PSG : Avant la Coupe du monde, Neymar déclenche une nouvelle polémique au Brésil https://t.co/5NJfZYYFd5 pic.twitter.com/1GwjVnTpGX — le10sport (@le10sport) November 12, 2022

« Comme si c’était ma dernière… »

Interrogé par Globoesporte, Neymar a en effet fait une annonce retentissante sur son avenir international : « Je vais jouer comme si c'était ma dernière. Je parle à mon père, nous parlons toujours, jouez chaque match comme si c'était le dernier parce que vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Je ne peux pas garantir que je jouerai une autre Coupe du monde ou que je... Honnêtement, je ne sais pas. Je vais jouer comme si c'était ma dernière. Je pourrais en jouer un autre, peut-être pas. Ça dépend... Il y aura un changement d'entraîneur, je ne sais pas si l'entraîneur m'aimera », a confié le joueur du PSG.

« Je ne veux rien dire pour l’instant »