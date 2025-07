PSG : La grande décision de Luis Enrique !

Pierrick Levallet

La saison a été particulièrement longue pour le PSG, et elle n’est pas encore terminée. La formation parisienne est encore engagée dans la Coupe du monde des clubs. Luis Enrique serait d’ailleurs conscient de la fatigue ses joueurs. Le technicien espagnol a ainsi pris une grande décision pour les ménager le plus possible.

La saison est interminable pour le PSG. Alors que la plupart des joueurs sont en vacances, les Rouge-et-Bleu sont encore engagés dans la Coupe du monde des clubs. S’ils vont au bout de la compétition, ils n’auront droit à du repos qu’à partir du 13 juillet. Luis Enrique serait d’ailleurs conscient de la fatigue qui commence à se faire sentir chez ses joueurs.

Luis Enrique laisse quartier libre à ses joueurs l'après-midi Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG se montrerait à l’écoute de son effectif. Il a notamment décidé de laisser à ses joueurs chaque après-midi libre afin de les ménager le plus possible pendant la Coupe du monde des clubs. Le groupe du PSG en profite donc pour faire du tourisme ou pour passer du temps avec leurs proches.