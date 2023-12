PSG : La grande annonce, les supporters vont adorer

Thomas Bourseau

Le PSG va se rendre au Pays Basque en février prochain pour le 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions face à la Real Sociedad. Une première pour Marquinhos et le reste de l’ère QSI. Le capitaine du Paris Saint-Germain s’est montré enthousiaste pour les supporters quant au déplacement qu’ils vont vivre. Explications.

C’est officiel. Alors que la crainte de tirer un gros nom du football européen était au rendez-vous, le PSG a bénéficié d’un tirage inédit et sans doute moins ardu qu’escompté : la Real Sociedad. Et pour Marquinhos, c’est une bonne chose et pas forcément sportivement parlant.

«Je pense que les supporters vont bien aimer ce déplacement»

Le capitaine du PSG s’est confié à PSGTV sur le tirage au sort du 1/8ème de finale de la Ligue des champions face à la Real Sociedad. Le stade d’Anoeta qui regorge d’une belle atmosphère est une bonne expérience pour les joueurs et les supporters du Paris Saint-Germain. « C'est un adversaire qu'on n'a pas encore connu dans ce parcours européen et pour moi c'est la première fois. Avec toutes les informations qu'on a, j’entends que c’est un beau stade, avec une bonne ambiance. Je pense que les supporters vont bien aimer ce déplacement. Le plus important c'est vraiment d'être performants et de faire un bon résultat. On va avoir deux matches et deux matches très importants qui seront comme des finales pour nous. Et ça sera très important d'arriver en forme à ce moment-là ».

Marquinhos affirme que les joueurs du PSG seront «prêts» pour le choc