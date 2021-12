Foot - PSG

PSG : La grande annonce de Pochettino sur Marco Verratti !

Publié le 13 décembre 2021 à 22h15 par La rédaction

Marco Verratti a été testé à plusieurs positions depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino au PSG. Cependant, le technicien argentin serait grandement satisfait de l'Italien à un poste bien précis sur le terrain.

Depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, Marco Verratti a été testé à différents postes sur le terrain. Tout d’abord, le technicien argentin avait décidé de le placer en tant que milieu offensif. Chose assez inhabituelle pour l’international italien qui n’avait jamais joué, ou presque, à cette position par le passé. Finalement, cette saison, le joueur de 29 ans a été régulièrement placé en tant que numéro six, juste devant la défense. Et Mauricio Pochettino semble plutôt satisfait du rendement du champion d’Europe à cet endroit du terrain.

« Numéro 6, c’est son meilleur poste »