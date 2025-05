PSG : La grande annonce après la «catastrophe» !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 24 mai prochain, le PSG disputera la finale de la Coupe de France face au Stade de Reims. Une rencontre qui interviendra entre deux matchs de barrages pour le club rémois, finalement 16ème de Ligue 1. L’entraîneur Samba Diawara a notamment affirmé que la finale face au club parisien passerait au second plan.

Après son beau succès face à l’AJ Auxerre ce samedi soir, le PSG va désormais se focaliser sur ses deux grosses finales. Si le 31 mai prochain, Paris pourrait rentrer dans l’histoire en battant l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions, avant, les Parisiens ont l’occasion de conserver leur titre en Coupe de France face au Stade de Reims. Mais après la victoire du Havre à Strasbourg (2-3) ce samedi soir, le club rémois a finalement terminé 16ème de Ligue 1, et va devoir affronter le FC Metz dans le cadre des barrages.

« C’est le scénario catastrophe »

Entraîneur du Stade de Reims, Samba Diawara n’a pas hésité à évoquer une catastrophe pour les siens. « C’est le scénario catastrophe, mais c’était possible à partir du moment où on n’a pas su prendre le point qu’il nous fallait depuis trois semaines. Ce n’est pas le match d’aujourd’hui que je regrette, mais il est à l’image de l’ensemble de la saison », a ainsi affirmé ce dernier à l’issue de la rencontre.

« La finale contre Paris passe au second plan »

Et alors que la finale face au PSG interviendra entre ces deux matchs extrêmement importants pour l’avenir du club, Samba Diawara a préféré avertir tout le monde sur sa préférence : « Je n'abandonnerai pas. Je savais que c'était difficile, mais comme je le disais tout à l'heure, on a encore une session de rattrapage, durant laquelle on va devoir tout donner et essayer de sauver l'essentiel. La finale contre Paris passe au second plan », conclut le technicien malien.