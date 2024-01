PSG : La confession de Mbappé sur son «travail» à Paris !

Thomas Bourseau

Du haut de ses 25 ans, Kylian Mbappé est déjà parvenu à rafler un bon nombre de trophées et de distinctions personnelles. Il peut marquer des buts, ce qui est le plaisir premier de « son travail ». Néanmoins, il manque pas mal de choses à côté. Explications.

Kylian Mbappé le sait : il fait partie des privilégiés. Et pour cause, champion du monde et multiple vainqueur de trophées derrière lesquels certains joueurs courent toute leur carrière, Mbappé est, à 25 ans, bien garni. Faisant le métier de ses rêves, Kylian Mbappé n’est pas à plaindre et n’a pas caché son plaisir aux caméras de TF1 : marquer des buts.

«Marquer, c’est aussi mon travail»

« Marquer beaucoup de buts ? C’est toujours un plaisir. Je pense qu’on a un rapport spécial avec le but quand on est offensif. C’est toujours une sensation spéciale, on est jamais lassés de marquer des buts. C’est le résultat, un aboutissement collectif puisque les autres me mettent en condition pour que je puisse être en position de marquer. Marquer, c’est aussi mon travail ». a confié Kylian Mbappé à Téléfoot .

«On ne peut plus vivre normalement»