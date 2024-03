PSG : La botte secrète de Mbappé le rend fou !

Thomas Bourseau

Portier du RC Lens et de l’équipe de France, Brice Samba sait d’expérience à quel point la finition spéciale de Kylian Mbappé, à savoir la frappe croisée avec son pied fermé, est dangereuse voire presque impossible à arrêter pour un gardien. Il a vidé son sac sur la question.

Depuis quelque temps, Kylian Mbappé perfectionne un geste devant le but qui devient aussi létal quel le plat du pied opposé d’un certain Thierry Henry. En effet, le meilleur buteur de l’histoire du PSG affectionne tout particulièrement un geste de finition : la frappe croisée au pied fermé.

Brice Samba déballe tout sur la spéciale de Kylian Mbappé

Victime de cette combinaison dévastatrice face au PSG de Kylian Mbappé avec son club du RC Lens, Brice Samba s’est confié à ce sujet à Infosport+ cette semaine. « Pourquoi la spéciale pied fermé de Kylian Mbappé est dure à lire pour un gardien ? Déjà parce que le ballon se décale sur la droite et il enchaîne super vite et tire entre les jambes du défenseur. Ce qui fait que tu ne vois pas le départ du ballon. A la télé et dans le but, on n’a pas la même vision des choses ».

«Il n’y en a pas 10 000 des Kylian Mbappé»