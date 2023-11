PSG : Kylian Mbappé va imiter Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé impressionne par sa vitesse de course mais également d’exécution. Des qualités qu’il utilise pour faire mal aux défenses adverses mais qui risquent d’évoluer avec le temps. Pour Jean-Pierre Papin, l’attaquant du PSG pourrait ainsi suivre l’évolution de Cristiano Ronaldo qui a changé son style de jeu au fil des années.

Auteur de son 300e but en carrière grâce à son triplé contre Gibraltar samedi (14-0), Kylian Mbappé continue d’affoler les compteurs à seulement 24 ans. L’attaquant du PSG s’appuie sur des qualités bien connues de vitesse et de vivacité, mais pourra-t-il poursuivre dans cette lignée sur le long terme ? Pour Jean-Pierre Papin, le jeu de Kylian Mbappé va évoluer, comme celui de Cristiano Ronaldo avant lui.



«C'est comme parler de Messi et Ronaldo»

« Jusqu'à combien il peut aller ? Mille. Non j'abuse... Mais Kylian, c'est lui qui décidera, tout simplement. Pour le côtoyer un peu, je sais qu'il respire football, qu'il se prépare bien... C'est comme parler de Messi et Ronaldo : depuis l'âge de 16 ans, ils jouent tous les matches. Ces mecs-là sont juste sur une autre planète, et Kylian fait partie de ça. Je lui souhaite de doubler son total de buts d'ici quatre ou cinq ans », lance l’ancien avant-centre de l’OM dans les colonnes de L’EQUIPE avant de poursuivre.

Mbappé sur les traces de Ronaldo ?