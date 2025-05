PSG : Kylian Mbappé totalement snobé !

Aujourd’hui au Real Madrid, Kylian Mbappé a passé 7 saisons sous le maillot du PSG. Durant ce laps de temps, l’international français a eu l’occasion de laisser son empreinte à Paris en devenant le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Mais Mbappé est-il pour autant le meilleur joueur de l’histoire du PSG ? Certains ne sont pas de cet avis.

Le PSG doit remercier Ibrahimovic !

Zlatan Ibrahimovic aura passé moins de temps au PSG et marqué moins de buts que Kylian Mbappé. Pourtant, l’impact du Suédois à Paris est peut-être plus important. L’ancien du Milan AC est arrivé au début du projet QSI et grâce à lui et son professionnalisme, le PSG a grandi plus vite. De quoi faire d’Ibrahimovic un joueur plus important que Mbappé ?