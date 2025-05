Luis Enrique - PSG : Dembélé annonce un grand changement sans Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain a su rebondir après le départ de Kylian Mbappé et se prépare à disputer la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire. Avant l’événement, Ousmane Dembélé est revenu sur cette saison spéciale, et souligne le rôle déterminant de Luis Enrique permettant aux joueurs d’afficher une nouvelle mentalité.

Alors que le Paris Saint-Germain a perdu un joueur majeur l’été dernier avec la fin de contrat de Kylian Mbappé, Luis Enrique a réussi son pari. « Si quelqu'un marque 40 buts, on ne fermera pas les portes. Mais si on a quatre joueurs qui marquent 12 buts, ça fait 48 buts donc c'est encore mieux », lâchait-il après avoir vu son numéro 7 plier bagage. Objectif rempli, grâce notamment à Ousmane Dembélé qui réalise la meilleure saison de sa carrière. Interrogé par les médias du PSG, l’international français est revenu sur les changements opérés en interne durant sa deuxième année dans la capitale.

« La mentalité des joueurs a aussi changé » « Le coach est arrivé avec une idée très claire, il a changé beaucoup de choses dans l’équipe et la mentalité des joueurs a aussi changé, reconnaît Ousmane Dembélé. On a vraiment faim de trophées, on veut vraiment remporter des trophées donc on se pousse mutuellement. Je pense aussi que la concurrence dans cette équipe est primordiale pour que tous les joueurs se donnent à fond. Et j’espère que nous gagnerons ce match ».