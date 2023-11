PSG : Kylian Mbappé se fait tacler !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Face à Newcastle mardi soir (1-1), Kylian Mbappé a inscrit le but qui permet au PSG de garder son destin en main et de croire à une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mais pour l'ancien joueur du club parisien Eric Rabesandratana, le joueur français a failli à sa tâche. La star tricolore ne s'est pas montrée assez influente dans le jeu.

Le PSG est passé proche de la catastrophe ce mardi soir. Longtemps mené par Newcastle sur sa pelouse, le club parisien a arraché le point du match nul grâce un penalty transformé par Kylian Mbappé dans le temps additionnel. Un soulagement pour le joueur français, qui avait tenté tout au long de la rencontre de trouver le chemin des filets. Après le coup de sifflet final, Mbappé ne parvenait pas à évacuer sa frustration.

« C’est frustrant »

« C’est frustrant. On domine de bout en bout. Ils n’ont rien. Nous savions que c’était leur jeu. Nous devons mieux finir nos actions. Nous avons eu beaucoup trop d’actions non conclues pour un match de Ligue des Champions. Ce n’est pas la structure ou l’organisation. C’est nous, les joueurs. Nous devons être beaucoup plus appliqués devant le but. Nous devons tuer dans un match couperet comme celui-ci. Nous avons eu beaucoup trop d’opportunités claires pour ne pas le faire. Nous aurions dû gagner le match très facilement » a confié Mbappé.

« Il est très, très loin de ce qu'il doit proposer »