Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé rend hommage à Zlatan Ibrahimovic

Publié le 25 octobre 2020 à 17h05 par Th.B.

Bien qu’il n’ait pas eu l’occasion de jouer à ses côtés au PSG, Kylian Mbappé a reconnu l’importance que Zlatan Ibrahimovic a eu au sein du club de la capitale sur et en dehors du terrain.