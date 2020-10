Foot - PSG

PSG - Malaise : Thomas Tuchel justifie un choix totalement inattendu !

Publié le 25 octobre 2020 à 11h30 par A.M.

A l'occasion de la réception de Dijon samedi soir, Thomas Tuchel a décidé d'innover dans son onze de départ avec un choix plus que surprenant puisque l'entraîneur du PSG a décidé d'aligner Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale. Un choix qu'il justifie par une explications tactique.

Quelques jours après la défaite contre Manchester United pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le PSG devait rebondir contre Dijon samedi soir. Les Parisiens se sont ainsi imposés sans trop de difficultés, mais sans particulièrement briller non plus (4-0). Mais c'est bien le onze de départ qui a retenu l'attention. Et pour cause, Thomas Tuchel a décidé d'inverser les positions de Marquinhos et Danilo Pereira, le Brésilien passant dans le cœur du jeu tandis que l'ancien joueur de Porto reculait d'un cran pour évoluer en défense centrale. Un choix qui a surpris et qui a d'abord été analysé comme une façon d'aller à l'encontre de Leonardo en prouvant qu'il avait absolument besoin de recruter un axial cet été. Toutefois, après la rencontre, Thomas Tuchel a assuré qu'il s'agissait simplement d'un choix tactique.

L'inversion Marquinhos/Danilo, un choix tactique...

Présent en conférence de presse, l'entraîneur du PSG a ainsi justifié son choix : « Ce n'est peut-être pas tactique parce que Danilo peut aussi jouer à ce poste. Marquinhos est aussi un défenseur central du meilleur niveau mais il est le cœur et l'âme de l'équipe. Pour ça, il doit jouer au cœur du jeu, au milieu, car il a une combinaison extraordinaire. Il est talentueux au très haut niveau, il a toutes les qualités des meilleurs, avec une mentalité de travailleur. C'est une combinaison que l'on cherche, que tout le monde chercher. Quand il joue au milieu, il peut aider tous les joueurs car il a les meilleures capacités. Il est celui a le meilleur volume, il aide les attaquants, les joueurs offensifs avec le contre-pressing. Il est décisif et a été décisif au Portugal pour nous, il a marqué contre Bergame et Leipzig. Pour les joueurs défensifs, quand il joue juste devant eux, il aide tout le monde car il est le cœur et l'âme de notre équipe. Donc il joue au cœur du match et du jeu ». Par conséquent, à l'entendre, c'est une décision purement tactique.

... qui peut durer