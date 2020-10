Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé affiche un gros regret au PSG…

Publié le 25 octobre 2020 à 19h45 par H.G.

Invité à réaliser son onze de légende de l'histoire du PSG, Kylian Mbappé a alors confié qu’il aurait aimé évoluer aux côtés de Maxwell.

Arrivé au PSG à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco quelques semaines après Neymar, Kylian Mbappé a eu l’occasion de jouer avec de grands joueurs au sein du club de la capitale. Outre l’international brésilien, le Français de 21 ans évolue aux côtés de stars telles que Marco Verratti, Angel Di Maria ou encore Marquinhos, tout en sachant qu’il avait Thiago Silva et Edinson Cavani comme coéquipiers la saison dernière. Seulement voilà, s’il est évidemment heureux de travailler avec de tels joueurs au quotidien, il y a un joueur avec lequel Kylian Mbappé aurait aimé jouer au PSG, à savoir Maxwell.

« J’aurais aimé jouer avec lui »