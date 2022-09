Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé a encore fait polémique

Publié le 26 septembre 2022 à 12h30 par La rédaction

Alors que la trêve internationale se termine pour les joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé aura tout de même fait parler de lui durant cette semaine. Après avoir boycotté la séance photo prévue par la Fédération Française de Football, l’attaquant du PSG avait demandé de revoir les droits à l’image des joueurs des Bleus. Jeudi, après le match face à l’Autriche, le natif de Bondy avait encore fait parler de lui avec des propos surprenants.

La trêve internationale n’aura pas été de tout repos pour Kylian Mbappé. Plongé dans les polémiques toute la semaine, l’attaquant du PSG a réussi à une nouvelle fois faire parler de lui. En guerre avec la Fédération Française de Football depuis plusieurs mois, le natif de Bondy avait refusé de participer à un événement commercial.

Mbappé veut revoir les droits à l’image des joueurs

Lundi dernier, Kylian Mbappé avait refusé de participer à la séance photo prévue par la FFF le lendemain. L’attaquant du PSG avait notamment demandé à revoir les droits à l’image des joueurs de l’équipe de France. Une demande formulée depuis plusieurs mois maintenant.

La FFF a finalement cédé

Dans la même journée, la FFF avait répondu aux attentes de Kylian Mbappé. Dans un communiqué, elle précise que la Fédération s’engage à réviser le plus rapidement possible les droits à l’image des joueurs en sélection : « La Fédération Française de Football s’engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection »

« A Paris, c’est différent il n’y a pas ça »