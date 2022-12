PSG : Kylian Mbappé a déjà remplacé Neymar

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a longtemps affiché une grande complicité avec Neymar au PSG, Kylian Mbappé semble finalement s’être brouillé avec la star brésilienne depuis plusieurs mois. Et l’international français s’est trouvé un nouveau compère au sein du club de la capitale avec Achraf Hakimi…

Recruté par le PSG à l’été 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 180M€, Kylian Mbappé débarquait donc au Parc des Princes quelques semaines après le transfert historique de Neymar (222M€). Rapidement, les deux hommes ont affiché une excellente entente sur et en dehors des terrains, avec une belle amitié qui aura tenu pendant plusieurs années. Finalement, Mbappé et Neymar ont fini par être en froid depuis plusieurs mois, l’ancien Monégasque allant même jusqu’à réclamer à la direction du PSG le transfert de son coéquipier.

Neymar-Mbappé, la fin d’une amitié

Interrogé en septembre dernier en conférence de presse, Kylian Mbappé avait mis les choses au clair sur sa relation avec Neymar au PSG : « C'est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds. C'est la nature de notre relation qui est comme ça. j'ai beaucoup de respect pour le joueur qu'il est », confiait l’international français. Et de son côté, Mbappé a fini par remplacer Neymar….

▶️Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a pris les choses en main pour Mbappé 👇 pic.twitter.com/pENjAOvMhk — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Une grande amitié avec Hakimi

En effet, à l’été 2021, le PSG a mis le paquet pour le recrutement d’Achraf Hakimi en provenance de l’Inter Milan (68M€), et le latéral droit marocain s’est très rapidement rapproché de Kylian Mbappé. Au fil des mois, les deux hommes n’ont cessé d’afficher leur amitié naissante sur les réseaux sociaux, une amitié qui a atteint son paroxysme en demi-finale de la Coupe du Monde 2022 lorsqu’ils se sont croisés avec leurs nations respectives en demi-finale de ce Mondial. Mbappé a finalement sorti le Maroc d’Hakimi, non sans une certaine émotion, mais ce nouvel épisode a prouvé que l’international avait remplacé son ancienne amitié avec Neymar au PSG.