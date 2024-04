PSG : «Kinder Surprise», Riolo dézingue Luis Enrique

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, le PSG s'est donc incliné sur sa pelouse face au FC Barcelone (2-3) lors du quart de finale aller de Ligue des Champions. Une rencontre pour laquelle Luis Enrique avait décidé d'opérer certains changements dans sa composition de départ. Des paris qui n'ont pas fonctionné et qui valent désormais à l'entraîneur du PSG de vives critiques. Dont celles de Daniel Riolo.

Cela fait maintenant un moment que Daniel Riolo a Luis Enrique dans son collimateur. Au micro de RMC , il a multiplié les attaques ces dernières semaines et ce n'est pas la défaite du PSG face au FC Barcelone qui a calmé cela. En effet, Riolo s'en est à nouveau pris à Luis Enrique après le revers en Ligue des Champions, pointant du doigt ses nombreuses erreurs dans sa composition.

« C’est pas Géo Trouvetou, c’est Kinder Surprise! »

« On n’a rien compris au onze de Luis Enrique. En Espagne, ils sont comme moi, personne n'a rien compris. Peut-être qu'ici on va continuer à dire qu'on a un génie à la tête du club. Comment mettre de l’intensité alors que tu as des joueurs qui ne jouent même pas à leur poste? Même eux sont surpris! Ils apprennent la compo au petit-déj'! Luis Enrique fait des surprises, c’est Kinder Surprise! C’est pas Géo Trouvetou, c’est Kinder Surprise! Tous les jours ils ouvrent un œuf et découvrent comment ils vont jouer… Les joueurs sont surpris par les compos », a lâché Daniel Riolo lors de L'After Foot .

« Les mecs ne sont pas mis dans leurs meilleures dispositions »