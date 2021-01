Foot - PSG

PSG : Keylar Navas satisfait de la victoire à Angers

Publié le 16 janvier 2021 à 23h50 par La rédaction

Victorieux d'Angers (1-0) ce samedi, le PSG poursuit sa course à la première place de Ligue 1. Au terme d’une rencontre compliquée, les Parisiens ont su ramener trois points précieux. Une victoire satisfaisante pour Keylor Navas.