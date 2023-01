PSG-Juventus : Salut nazi, cris de singe… La sanction tombe

La rédaction

Le Parc des Princes avait été le théâtre d’un spectacle désolant entre les supporters du PSG et ceux de la Juventus lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans le carré réservé aux supporters italiens, quatre personnes ont été interpellées à la fin du match pour des comportements honteux. Et voilà que la justice vient de rendre son verdict...

Parmi ces comportements, signes nazi et cris de singe avaient été adressés par les supporters de la Juventus en direction des supporters du Paris Saint-Germain, au niveau de la tribune Boulogne. Pris en flagrant délit par une vidéo qui avait tourné sur les réseaux sociaux, deux des quatre personnes interpelées ont été condamnées comme le rapporte L'Equipe .

Interdiction de stade et amendes

Pour l’homme de 56 ans ayant effectué un salut nazi, il a été condamné à 2 ans d’interdiction de stade et à 4000 euros d’amende. La qualification retenue a été celle de l’exhibition dans une enceinte sportive de symboles incitant à la haine ou à la discrimination raciale. Pour l’autre supporter âgé de 19 ans ayant imité et reproduit le bruit d’un singe en direction d’un supporter parisien, il a écopé d’une amende de 1500 euros avec sursis, pour injure à caractère raciste. Ils ont également été condamnés à verser 1€ symbolique et 800€ de frais d’avocats aux parties civiles, la Licra et SOS Racisme.

Saluts nazi et cris de singe dans le parcage turinois… 🤬#PSGJuve pic.twitter.com/vg4oXv9xqq — Cédric (@cedric_lgl) September 6, 2022

Pas la première fois en Italie

L’Italie est souvent sujette à ces agissements haineux de la part de leurs supporters. Du côté de la Juventus, une enquête avait été ouverte l’an passé suite à des injures racistes envers le gardien français de l’AC Milan, Mike Maignan.