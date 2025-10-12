PSG - João Neves remplacé : L’annonce officielle !

Blessé avec le PSG, João Neves avait été convoqué avec la sélection portugaise avant d’être remplacé par Nuno Tavares, après avoir fait constater sa blessure. En conférence de presse, Roberto Martinez a d’ailleurs justifié son choix.
João Neves quitte la sélection portugaise
« Notre relation avec le PSG est parfaite. Tout ce qui a été dit à l’extérieur est faux. La communication est bonne. Nous avions la possibilité que João (Neves) joue le dernier match. Il est important de poursuivre notre méthodologie pour préparer l’avenir », explique le sélectionneur du Portugal lors de son passage devant les médias, avant de poursuivre.
« Nous ne faisons pas appel à des joueurs qui ne sont pas aptes. Il n’y a pas de confusion, il s’agit simplement d’une situation dans laquelle Cancelo et Neves ne sont pas disponibles. Nous avons l’occasion de montrer le même niveau avec des joueurs différents. Nous disposons d’une polyvalence très importante pour créer un groupe très fort », ajoute Roberto Martinez.