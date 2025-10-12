PSG - João Neves remplacé : L’annonce officielle !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé avec le PSG, João Neves avait été convoqué avec la sélection portugaise avant d’être remplacé par Nuno Tavares, après avoir fait constater sa blessure. En conférence de presse, Roberto Martinez a d’ailleurs justifié son choix.

Blessé avec le PSG, João Neves a dans un premier temps été retenu par la sélection du Portugal avant d'être remplacé Nuno Tavares. Présent en conférence de presse, Roberto Martinez a d'ailleurs justifié le choix de remplacer le joueur du PSG.

João Neves quitte la sélection portugaise « Notre relation avec le PSG est parfaite. Tout ce qui a été dit à l’extérieur est faux. La communication est bonne. Nous avions la possibilité que João (Neves) joue le dernier match. Il est important de poursuivre notre méthodologie pour préparer l’avenir », explique le sélectionneur du Portugal lors de son passage devant les médias, avant de poursuivre.