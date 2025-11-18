PSG - João Neves : Le clash surréaliste, il regrette !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En octobre 2024, lors d'un débat sur La Chaine L'EQUIPE, Johan Micoud s'était clashé avec Dave Apadoo alors qu'il estimait que Mahdi Camara n'avait rien à envier à João Neves, le milieu de terrain portugais du PSG. Une séquence qui avait le buzz à l'époque, et Micoud semble aujourd'hui regretter ses propos.

Quelques semaines après son arrivée au PSG, João Neves ne faisait pas encore l'unanimité, et Johan Micoud s'était clashé avec Dave Apadoo sur La Chaine L'EQUIPE lorsqu'il comparait le jeune milieu de terrain portugais à Madhi Camara : « C’est quoi la définition d’un milieu ? C’est de contrôler, de faire des dribbles sur lui-même, de faire progresser le jeu. Il peut faire autre chose, mais sinon, ce soir, tu l’as vu faire quoi ? Par exemple, à Brest, j’ai vu (Mahdi) Camara faire des choses techniquement propres. La technique, c’est aussi faire des passes sur 30 mètres. Moi, je ne l’ai pas vu, par contre. Apparemment, il doit faire progresser le PSG, mais moi, je ne vois pas ça », avait notamment lâché Micoud sur le joueur du PSG.

« J’ai eu des doutes, je l'ai comparé à Mahdi Camara » Mais depuis cette séquence, João Neves a pris une toute autre dimension au sein du PSG et de la sélection portugaise avec laquelle il a inscrit un triplé dimanche (victoire 9-1 contre l'Arménie). Et Micoud est donc revenu sur son clash de l'époque : « On voit que c’est un joueur fantastique João Neves. Moi, lors de ses débuts à Paris, j’ai eu des doutes, je l’avais comparé à Mahdi Camara, mais il n’avait pas fait de bons débuts dans les trois premiers mois et je ne le connaissais pas trop », indique l'ancien joueur de l'équipe de France.