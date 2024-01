PSG - JO 2024 : Mbappé a fait son choix

Axel Cornic

Comme des nombreuses stars du sport français, Kylian Mbappé a très tôt évoqué son envie de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendront du 26 juillet au 11 aout prochain. Sauf que sa situation n’est pas aussi simple que celle d’Antoine Dupont, capitaine du XV de France et du Stade Toulousain, qui n’a pas rencontré énormément d’obstacle sur sa route olympique.

Dans l’énorme débat que représente l’avenir de Kylian Mbappé, il y a un petit dossier qui concerne les Jeux Olympiques 2024, qui se tiendront cet été à Paris. La star française a plusieurs fois annoncé sa volonté de disputer cette compétition, mais encore faut-il que le PSG ou son éventuel futur club soit d’accord.

« Faire partie des JO à Paris, c’est les 100 ans, ça représente tellement pour moi »

Evidemment, ce sujet ne pouvait pas être occulté lors de l’ Envoyé Spécial qui lui a été consacré, ce jeudi 18 janvier. « Les JO ? C’est un événement sportif par tout ce que ça représente. Avec la Coupe du monde, c’est le plus grand événement sportif » a expliqué l’attaquant du PSG. « Faire partie des JO à Paris, c’est les 100 ans, ça représente tellement pour moi. De me dire que je vais participer aux JO avec la France, ça serait une opportunité extraordinaire et même un rêve ».

« Ça ne dépend pas de moi »