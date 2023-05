PSG : Insulté, Galtier lâche une énorme réponse

Amadou Diawara

Alors que le PSG manque totalement sa deuxième partie de saison, de nombreux supporters ont manifesté leur colère devant la Factory, insultant Christophe Galtier et plusieurs joueurs. Sous le feu des critiques, le technicien du PSG a tenu à répondre à ses détracteurs lors de sa dernière conférence de presse.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG est en pleine crise. En effet, les hommes de Christophe Galtier enchainent les contre-performances sportives. Ce qui a le don d'agacer les supporters. D'ailleurs, ils n'ont pas hésité à manifester leur mécontentement dernièrement.

Galtier insulté par des supporters du PSG

Au début du mois de mai, de nombreux supporters du PSG ont fait part de leur ras-le-bol. Rassemblés en masse devant la Factory, les fans parisiens ont insulté à la fois Christophe Galtier, Marco Verratti, Neymar et Lionel Messi, qu'ils jugent responsables des mauvais résultats récents du club. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, le technicien du PSG a répondu aux critiques à son encontre.

«J'entends et j'accepte les remarques et les critiques»