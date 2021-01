Foot - PSG

PSG - Insolite : Quand Kylian Mbappé se fait tacler par… Booba !

Publié le 10 janvier 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que le niveau de Kylian Mbappé fait actuellement l’objet de quelques critiques, Booba y est notamment allé de son tacle à l’encontre du joueur du PSG.

A 22 ans, Kylian Mbappé est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Perçu par beaucoup comme l’un des successeurs de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’attaquant du PSG stagne toutefois depuis quelques mois. Un niveau qui ne manque pas de faire réagir et actuellement, les critiques se font de plus en plus nombreuses. Alors que Mbappé a donc du mal à franchir un nouveau cap, cela lui vaut ainsi certains tacles.

« J’valide archi pas »