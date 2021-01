Foot - PSG

PSG : Claude Puel fait passer un message fort à Mauricio Pochettino !

Publié le 8 janvier 2021 à 1h45 par La rédaction

Après la première de Mauricio Pochettino à la tête du PSG qui s’est soldée par un match nul (1-1) face à l’ASSE ce mercredi à Geoffroy-Guichard, Claude Puel a tenu à saluer le technicien argentin. L’occasion pour l’entraîneur des Verts d’exprimer toute son affection pour le nouveau coach parisien

Pour la première de Mauricio Pochettino, le PSG n’a pas pu faire mieux que le match nul face à l’ASSE ce mercredi 6 janvier à Geoffroy-Guichard. Un 1-1 qui permet à l’OL d'avoir désormais 3 points d’avance en tête de la Ligue 1 sur son dauphin parisien. Si le technicien argentin vient tout juste de faire son retour au sein du club parisien après son passage en tant que joueur entre 2001 et 2003, il s’est déjà fait un ami. Il s’agit du coach des Verts, Claude Puel.

« Je l'apprécie beaucoup, son staff aussi et je lui souhaite le meilleur dans notre Ligue 1 »