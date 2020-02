Foot - PSG

PSG - Insolite : L’incroyable anecdote de Thomas Meunier sur un match contre l’OM !

Publié le 14 février 2020 à 3h15 par A.M.

Dans une interview accordée à la presse belge, Thomas Meunier a livré une étonnante anecdote avec des supporters marseillais en marge d'un match contre l'OM.

Toujours très loquace devant les médias, Thomas Meunier a prouvé à de nombreuses reprises qu'il était un adepte du second degré. Par conséquent, l'international belge n'est pas touché par les insultes ou les moqueries des supporters adverses. Et cela tombe bien puisqu'avec la rivalité avec l'OM, les supporters s'en donnent à coeur joie. Et le latéral droit du PSG raconte d'ailleurs une incroyable anecdote au cours d'un Clasico .

«Je n’avais jamais vu ça. Je pleurais de rire»