PSG : «Inséparables», un crack lâche une confidence sur Mbappé

La fin de saison du PSG aura bien évidemment été marquée par le dossier Kylian Mbappé. C’est finalement l’issue pressentie qui s’est déroulée : l’avant-centre s’est engagé en faveur du Real Madrid. Le Bondynois quitte donc une région qui lui était familière, ainsi que son petit frère, Ethan. Senny Mayulu, lui aussi passé par le centre de formation du club de la capitale, s’est confié sur sa relation avec le cadet de la famille Mbappé.

Au PSG, l’été promet d’être mouvementé. Avec le départ de Kylian Mbappé, les Franciliens devront se montrer actif sur le marché des transferts afin de ne pas souffrir du manque du Français. En rejoignant le Real Madrid, le Bondynois se sépare de son petit frère, Ethan. Un autre jeune joueur formé au PSG, Senny Mayulu, s’est livré au sujet du milieu de terrain de 17 ans.

« on est un peu inséparables »

Dans un entretien accordé au Parisien , Senny Mayulu est revenu sur la relation qu’il entretien avec Ethan Mbappé. Et le natif du Blanc-Mesnil semble être particulièrement proche du petit frère de Kylian : « Avec Ethan, on a un vrai lien d’amitié. On se connaît très bien, on partage la même chambre quasiment depuis que je suis au centre de formation. Ce n’est pas dur, on est tout le temps ensemble : en cours, pendant les repas ou sur le terrain, on est un peu inséparables. On a une bonne connexion, mais ça ne fait pas forcément de nous les poumons de l’équipe, pour ça on est tous ensemble. »

Quel avenir pour Ethan Mbappé ?

Lui aussi en fin de contrat avec le PSG cet été, Ethan Mbappé devrait également quitter le Parc des Princes. Plusieurs clubs de Ligue 1 lui ouvriraient les bras, notamment le LOSC et le Stade rennais. Reste à savoir quel sera le choix de celui qui est passé par l’AS Bondy.