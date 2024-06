Euro 2024 : Polémique à l'étranger ? Une star du PSG balance

Axel Cornic

L’Euro vient à peine de commencer, mais des petites polémiques ont déjà commencé à alimenter les débats et c’est notamment le cas en Italie. Le sélectionneur Luciano Spalletti a en effet instauré quelques règles pour ses joueurs et il y en a quelques-unes qui ont beaucoup fait parler ces derniers jours.

Avant chaque grande compétition, un regard tout particulier est porté sur la vie de groupe, puisque les joueurs sont emmenés à passer jusqu’à plus d’un mois ensemble. Pour préparer au mieux l’Euro 2024, Luciano Spalletti a notamment décidé d’instaurer quelques règles importantes pour l’Italie. La Gazzetta dello Sport les a listés et on peut notamment retrouver l’interdiction du téléphone portable à table ou en réunion, pas d’écouteurs et aussi pas de console de jeu dans les chambres.

« Si j’ai interdit la Playstation ? Ce n'est pas vrai »

Etrangement, c’est ce dernier point qui a fait débat ces derniers jours en Italie ! Et pour sa première conférence de presse en cet Euro 2024, c’est littéralement l’une des toutes premières questions qui a été posée à Luciano Spalletti. « Si j’ai interdit la Playstation ? Ce n'est pas vrai, j'ai dit qu'on ne peut pas rester éveillé jusqu'à 3 ou 4h du matin, ce qui est différent. Vous avez besoin d’un style de vie correct pour donner le meilleur de vous-même dans le jeu » a expliqué le sélectionneur de la Squadra Azzurra.

« Après le dîner, nous passons tous du temps dans la salle de jeux, passons du temps ensemble et nous amusons »