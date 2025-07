PSG : «Ils vont nous tuer», la folle histoire de Barcola avec une arme !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de Raphaël Domenach, Castello Lukeba s’est confié sur sa relation privilégiée avec Bradley Barcola, son ami d’enfance. Le défenseur du RB Leipzig a partagé plusieurs anecdotes savoureuses, révélant les coulisses de leur complicité. Parmi elles, un étonnant malentendu avec une famille d’accueil a particulièrement marqué les esprits.

Aujourd’hui au RB Leipzig, Castello Lukeba n’a rien perdu de son lien avec Bradley Barcola, désormais joueur du PSG. Entre les deux hommes, c’est plus qu’une amitié : un véritable lien fraternel s’est tissé depuis l’enfance. « C’est une grosse amitié. C’est mon frère. Je l’ai connu avant même de jouer à Lyon. On avait 6-7 ans. Il avait déjà la même coupe. Il était fort, il marquait tout le temps contre moi. C’est venu naturellement. On a grandi ensemble, on a fait toutes les catégories, on était aussi dans la même école. On a toujours été proches, on partage les mêmes valeurs, les mêmes centres d’intérêt », a confié Lukeba dans un entretien accordé au média Le Carré.

La folle anecdote de Lukeba Proche de Barcola depuis plus de quinze ans, Lukeba connaît mieux que personne le vrai visage de l’attaquant parisien, y compris son tempérament de chambreur et son goût pour les situations improbables. Et l’une d’elles a laissé un souvenir aussi marquant qu’amusant. Il y a quelques années, alors qu’ils disputaient un tournoi U12, les deux jeunes Lyonnais étaient hébergés chez une famille d’accueil. C’est là que Barcola, en fouillant un tiroir, tombe sur… une arme.