PSG : Il révèle une punchline de Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Désormais au PSV Eindhoven, Xavi Simons a donc quitté le PSG au dernier mercato estival, un club où il a passé de bons moments et pu côtoyer les plus grandes stars du ballon rond. Le Néerlandais a ainsi évolué avec Neymar, Kylian Mbappé ou encore Lionel Messi. De quoi marquer Xavi Simons qui se rappelle notamment d’une phrase du crack de Bondy.

Arrivé au PSG en 2019, Xavi Simons a poursuivi son développement après sa formation au FC Barcelone. Et à Paris, le Néerlandais a eu la chance de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Ça a notamment été le cas avec Kylian Mbappé. D’ailleurs, à l’occasion d’un entretien accordé à De Telegraaf , Xavi Simons est revenu sur l’un de ses discussions avec l’attaquant du PSG.

« Il n'y a pas d'âge dans le football »

Xavi Simons a ainsi révélé une punchline balancée par Kylian Mbappé. L’ex-joueur du PSG a alors confié : « C'était un rêve et une belle expérience. Vous goûtez au top du top. J'ai parlé à Kylian plusieurs fois et il a toujours dit : « Il n'y a pas d'âge dans le football. Si un joueur de 21 ans est meilleur que celui de 25 ans, le joueur de 21 ans jouera simplement ». J'ai toujours eu ça dans la tête ». Une déclaration qui n’est pas sans rappeler une désormais célèbre citation de Mbappé : « Moi, tu ne me parles pas d'âge, tu parles peut-être quand je ne suis pas là, mais quand je suis là, tu ne me parles jamais d'âge, tu ne me parles que de football et de niveau ».

« Il s’est un peu occupé de moi quand j’ai rejoint le PSG »