PSG : Il réclame une décision forte de Luis Enrique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce dimanche, le PSG affronte Revel, pensionnaire de R1 (sixième division), en 32ème de finale de Coupe de France. Malgré l'écart de niveau, Luis Enrique prend très au sérieux cette rencontre, même si le technicien n'exclut pas de faire tourner son effectif. Pour Rio Mavuba, le coach espagnol doit profiter de la faible adversité pour lancer quelques jeunes.

David contre Goliath. Ce dimanche, le PSG a rendez-vous avec Revel, club de sixième division. Un match déséquilibré, même si les amateurs veulent croire en leurs chances de victoire. A la tête de la formation parisienne, Luis Enrique ne prend pas cet adversaire à la légère.

EXCLU @le10sport : Le PSG ne cherche pas de milieu de terrain !▶️ Contrairement aux informations qui peuvent circuler depuis le début du mercato, le PSG n’a pas l’intention de recruter au milieu du terrain cet hiver. Voici nos révélations👉🏻https://t.co/sXaBLET54B — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) January 6, 2024

Luis Enrique se méfie de Revel

« La Coupe de France est l'un de nos objectifs, comme tous les trophées. On doit gagner le match demain, on doit prendre cette compétition comme n'importe laquelle, en sachant l'importance de ce trophée. Si je vais utiliser des joueurs tout au long de la semaine? On s'entraîne notamment avec des jeunes, on regarde l'Académie, on est ouvert à tout. C'est un match sérieux » a confié le coach du PSG en conférence de presse. Mais la physionomie de la rencontre pourrait bien pousser Luis Enrique à lancer quelques jeunes comme Ethan Mbappé, Senny Mayulu, Joane Gadou ou Serif Nhaga, intégrés au groupe. C'est en tout cas le souhait de Rio Mavuba.

Mavuba veut voir des jeunes