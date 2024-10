PSG : «Il finira par sauter», coup de tonnerre décidé par le Qatar ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le recrutement du PSG ne cesse d’être pointé du doigt depuis le début de la saison et que Luis Campos arrivera en fin de contrat en juin prochain, l’hypothèse d’un départ du conseiller sportif est évoquée depuis plusieurs semaines. Le journaliste Bertrand Latour estime d’ailleurs que les propriétaires qataris du PSG devraient forcément perdre patience avec Campos.

La prolongation de Luis Enrique au PSG jusqu’en 2027 semble déjà actée si l’on en croit les dernières tendances, mais qu’en est-il pour Luis Campos ? Le conseiller sportif portugais arrive lui aussi en fin de contrat à l’issue de la saison, mais son dernier mercato estival à la tête du PSG est loin de faire l’unanimité. Et le Qatar pourrait finir par perdre patience avec Campos comme l’a indiqué le journaliste Bertrand Latour dimanche dans le Canal Football Club.

OM - PSG : Surprise, une star parisienne se fait tacler ! https://t.co/kIBVcEsvdU pic.twitter.com/JmCEcJsiOG — le10sport (@le10sport) October 28, 2024

Campos pointé du doigt au PSG

« Il y a un coupable qui est assez peu incriminé dans les médias, c'est M.Campos qui participe à la construction d'effectif, à qui on associe l'entraîneur parce qu'il est très puissant Luis Enrique. Il est lui-même coupable du recrutement. De ce point de vue là, le Paris Saint-Germain a un effectif qui est moins bon que les années passées tout en investissant beaucoup même si la masse salariale a baissé avec le départ de Mbappé etc. Vous avez beaucoup investi et recruté des joueurs qui pour le moment ne sont pas au niveau », explique Latour, qui jette ensuite un énorme froid sur l’avenir de Luis Campos au PSG.

« Il finira par sauter »

« Le PSG est une équipe de jeu à transition, et il veut jouer d'une manière différente en nous disant qu'il faut lui laisser le temps. La réalité c'est que ça ne marche pas comme ça et que s'il y a des mauvais résultats, il finira par sauter parce que c'est l'histoire des entraîneurs du Paris Saint-Germain avec ces propriétaires et qu'on a vu dans un match espagnol hier soir (ndlr Real Madrid - Barcelone) que vous n'avez pas nécessairement besoin de 4 ans pour mettre en place une équipe quand vous avez des bons joueurs et un système qui est en adéquation avec ce que vous voulez faire », poursuit le journaliste de Canal +. Reste à savoir quelle sera la décision finale du Qatar.