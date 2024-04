PSG : Il fait le buzz grâce à Mbappé et jubile

Hugo Chirossel

Sorti à la 64e minute par Luis Enrique lors de la victoire du PSG face à l’OM, Kylian Mbappé a été auteur d’un post qui a beaucoup fait parler après cette rencontre. Une photo qui cumule déjà près de 3,6 millions de likes sur Instagram et dont son auteur, Johnny Fidelin, en a raconté les dessous, lui qui est visiblement très content de son succès.

Sous une pluie battante, brassard à la main et visage vers le bas, la dernière photo publiée par Kylian Mbappé sur Instagram a défrayé la chronique. Alors que le PSG est allé s’imposer sur la pelouse de l’OM en infériorité numérique, l’attaquant de 25 ans n’était pas d’humeur à célébrer. Il n’a visiblement pas apprécié d’être remplacé dès la 64e minute pour son dernier Classique, lui qui prendra la direction du Real Madrid l’été prochain.

«Tout s’est aligné à la perfection pour avoir ce cliché-là !»

Le post de Kylian Mbappé cumule plus de 3,6 millions de likes et l’auteur de la photo qu’il a partagée, Johnny Fidelin, en a raconté les dessous auprès du Parisien : « Sur un arrêt de jeu, je vois Mbappé commencer à se mettre les mains sur les hanches. Et je comprends qu’il va sortir, et qu’il a l’air dépité. Donc je le suis en photos, c’est mon travail quoi. Mais c’est vrai qu’avec la typographie du maillot, la pluie qui tombe, la manière de tenir le brassard… Je n’ai pas choisi cette composition, mais tout s’est aligné à la perfection pour avoir ce cliché-là ! »

«C’est la première fois qu’une de mes photos ressort autant»