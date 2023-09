PSG : Il dit tout sur son calvaire avec Luis Enrique

Amadou Diawara

Lorsque Luis Enrique était son sélectionneur, Fabian Ruiz a vécu une période compliquée avec l'Espagne. En effet, le milieu de terrain du PSG a été oublié par le technicien. Malgré tout, Fabian Ruiz n'a pas questionné Luis Enrique sur le sujet lorsque leur cohabitation à Paris a débuté.

Pour remplacer Christophe Galtier, remercié, le PSG s'est offert les services de Luis Enrique. A Paris, le technicien a retrouvé une vieille connaissance : Fabian Ruiz. En effet, Luis Enrique a eu le milieu de terrain du PSG sous ses ordres lorsqu'il était le sélectionneur de l'Espagne.

Fabian Ruiz se lâche sur Luis Enrique

Toutefois, la première cohabitation entre Luis Enrique et Fabian Ruiz n'a pas été idéale. En effet, le nouveau coach du PSG avait zappé le joueur, préférant miser sur d'autres milieux de terrain espagnols.

«A aucun moment nous n'avons parlé de l'équipe nationale»