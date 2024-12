PSG : Il dévoile un gros regret avant le Qatar !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Tout au long de son passé, le PSG aura vu de nombreux joueurs talentueux éclore au sein de son centre de formation. Titi Parisien, Younousse Sankharé n’aura jamais eu la possibilité de véritablement s’imposer au sein du club de la capitale. Auprès du Parisien, le milieu de terrain de 35 ans est revenu sur son passage à Paris entre 2007 et 2011.

Le PSG possède une toute nouvelle direction. Désireux de mettre en avant la jeunesse et le collectif, le club de la capitale souhaite promettre une place de choix aux jeunes éléments issus du centre de formation. Si l’exemple de Warren Zaïre-Emery reste pour le moment un cas isolé, certains anciens Titis n’ont jamais eu la chance de s’imposer dans le onze titulaire. Apparu à 47 reprises sous les couleurs Rouge et Bleu entre 2007 et 2011, Younousse Sankharé est revenu sur ses expériences au PSG.

« Le PSG occupera toujours une place à part chez moi »

« Je viens du 93, de Pierrefitte, j’ai dû faire des détections pour entrer au PSG, j’étais un bon joueur sans être forcément parmi les meilleurs de ma génération mais j’ai réussi à signer pro et évoluer en L 1 (33 matchs avec le PSG). C’est déjà un beau parcours. Le PSG occupera toujours une place à part chez moi. Je suis content qu’il ait évolué comme ça. J’espère juste qu’il aura encore plus de jeunes qui pourront atteindre l’équipe première », a lâché le milieu de terrain de 35 ans auprès du Parisien.

« Je n’ai jamais eu un coach qui avait une totale confiance en moi »

« Ça prouve que j’étais bon. Mais à l’époque, on ne prenait pas aussi soin des jeunes que maintenant. Après, je pense qu’il m’a manqué un peu plus de communication. Je me suis rendu compte que ça comptait beaucoup. Au niveau foot, je n’ai jamais eu un coach (Le Guen puis Kombouaré) qui avait une totale confiance en moi. Au PSG, j’ai surtout joué milieu gauche alors que mon poste, c’est dans l’axe », conclut l’ancien Parisien.