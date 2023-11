PSG : Il dénonce des mensonges de Mbappé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent en conférence de presse vendredi alors qu'il se trouve en stage avec l'équipe de France, Kylian Mbappé a donc pris le temps d'évoquer son avenir très incertain avec le PSG, lui qui arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison. Et Jérôme Rothen estime que Mbappé n'est pas franc dans son discours...

Interrogé en conférence de presse pour la première depuis qu'il a été nommé capitaine de l'équipe de France par Didier Deschamps, Kylian Mbappé s'est donc présenté devant les journalistes vendredi. Et la question de son futur au PSG a bien évidemment été évoquée : « Ce n'est pas l'actualité de l'équipe de France. Si vous avez cette question, il faut venir au Campus PSG et j'y répondrais. Le pays avant tout », a donc lâché l'attaquant tricolore, avec une certaine langue de bois. Et Jérôme Rothen a donné son point de vue sur cette sortie de Mbappé.

« Il ne peut plus dire la vérité »

En direct vendredi dans son émission Rothen s'enflamme, sur RMC Sport , l'ancien ailier gauche du PSG s'est lâché : « Le problème de Kylian aujourd'hui, c'est qu'il ne peut plus être sincère ni dire la vérité. Il est obligé de faire par rapport au contexte, à l'image qu'il a aujourd'hui. Il entre dans la phase 2 de sa carrière, la première était rafraîchissante, il nous disait des vérités sans langue de bois, aujourd'hui, c'est totalement le contraire. Il va dans le sens du vent, il donne des réponses pour satisfaire les coéquipiers et le sélectionneur ou l'entraîneur. La sincérité a disparu », estime Rothen au sujet de Kylian Mbappé.

« Tu te fous de moi ou quoi ? »