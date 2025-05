PSG : Il balance une «connerie» en plein direct !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Stéphane Guy s’était emballé lors d’un débat sur le PSG. L’ancien journaliste de Canal+ assurait ainsi que le club de la capitale n’était pas français. Une accusation qui n’a pas manqué de faire parler, et qui l’a poussé à revenir sur ses propos en faisant son mea culpa, reconnaissant avoir dit «une connerie».

«J’assume, j’ai dit une connerie»

« Mais ce qui me pose problème, ce n’est pas ça. La meilleure preuve que le PSG est un club français aujourd’hui c’est qu’il a participé à la journée de la lutte contre l’homophobie et s’il avait été qatari, il n’aurait pas participé. Ce qui me pose problème, je le dis depuis toujours, je continue d’avoir des doutes énormes sur le fait que ce club là est un outil politique au service d'un état qui pour moi est un état voyou, c’est une dictature dont le système social repose sur l’esclavagisme. On a encore vu le cirque avec Trump récemment », ajoute Stéphane Guy.