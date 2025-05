PSG : Il balance après son gros cadeau à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, le PSG a battu l’AJ Auxerre pour son dernier match de la saison en championnat (3-1). Auteur d’une belle entrée, Senny Mayulu a quant à lui pu célébrer ses 19 ans avec les Ultras Parisiens à l’issue de la rencontre. Le jeune milieu de terrain s’est dit très heureux de cet événement.

Le PSG a terminé sa campagne de Ligue 1 en beauté. Ce samedi soir, les hommes de Luis Enrique ont battu l’AJ Auxerre (3-1) au Parc des Princes. Déjà sacré champion de France depuis plusieurs semaines, le club parisien a simplement profité de la fête avec des supporters déchaînés. Désormais, le club de la capitale va se concentrer sur les deux grosses finales à venir, avec la Coupe de France ce samedi contre Reims, puis la finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine contre l’Inter Milan (31 mai).

Senny Mayulu monte en puissance

En attendant, certains joueurs se sont illustrés ce samedi soir. C’est notamment le cas de Senny Mayulu. Alors que ce dernier bénéficie de davantage de temps de jeu sur ces dernières semaines, le numéro 24 parisien a réalisé une très belle entrée contre Auxerre, délivrant même une passe décisive pour Khvicha Kvaratskhelia. Une performance symbolique pour Mayulu, qui fêtait son 19ème anniversaire ce samedi. Après la rencontre, le Titi a célébré avec ses partenaires, qui ont encouragé le virage Auteuil à lui souhaiter un bon anniversaire.

« On ne peut que souhaiter un joyeux anniversaire à Senny »

« C’était une bonne soirée pour le dernier match au Parc. On finit par une victoire, donc c’est une très belle récompense. Là, on a pu fêter dans la joie et la bonne humeur. C’est toujours important de gagner quand on est au Paris Saint-Germain. On joue tous les matches de la même manière, on veut tous les gagner. Ça nous permet de bien préparer la suite », a confié Senny Mayulu auprès de PSGTV après la rencontre. « On va bien fêter ça et profiter dans la joie et la bonne humeur encore une fois. On ne peut que souhaiter un joyeux anniversaire à Senny et qu’il profite bien », a lâché Warren Zaïre-Emery de son côté.