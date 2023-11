PSG : Il annonce le nouveau Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Samedi soir, face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery a honoré sa première sélection en équipe de France, qui vient donc récompenser son excellent début de saison avec le PSG. Et Bixente Lizarazu compare la précocité du jeune milieu de terrain à celle d'un certain Kylian Mbappé lors de ses débuts avec les Bleus en 2017.

À seulement 17 ans et huit mois, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France A depuis plus de cent ans samedi soir, contre Gibraltar (14-0). Le jeune crack du PSG a même réussi à débloquer son compteur en inscrivant le troisième but des Bleus au cours de ce match, juste avant de sortir sur blessure. Un talent particulièrement précoce, qui n'est pas sans rappeler un certain Kylian Mbappé en 2017, lorsqu'il découvrait l'équipe de France et rejoignait le PSG pour 180M€.

Lizarazu compare Zaïre-Emery et Mbappé

Au micro de Téléfoot , Bixente Lizarazu ne manque pas de comparer les deux joueurs du PSG : « En général, en équipe de France, il faut un temps d’adaptation. C’est le niveau international, le poids du maillot, ce sont les nouveaux partenaires. Mais, il y a des joueurs qui sont des petits phénomènes. On en a eu un avec Kylian Mbappé qui avait démarré très très tôt. Didier Deschamps n’a pas peur de faire rentrer un jeune quand il estime qu’il est à maturité. Curieusement, à 17 ans, il a une grande maturité », estime l'ancien latéral gauche emblématique de l'équipe de France au sujet de Zaïre-Emery.

« On va le retrouver très vite »