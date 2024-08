PSG : Il annonce déjà le «joueur majeur de la saison» !

Arnaud De Kanel

Le PSG reçu deux sur deux ! Une semaine après leur victoire sur la pelouse du Havre (1-4), les hommes de Luis Enrique n'ont fait qu'une bouchée de Montpellier (6-0). Un joueur a fait parler de lui à l'occasion de cette rencontre : Bradley Barcola. L'ailier français sera l'homme fort côté parisien cette saison selon Bixente Lizarazu.

Les supporters du PSG n'ont d'yeux que pour lui en ce début de saison. Après avoir changé le cours de la rencontre face au Havre la semaine dernière, Bradley Barcola a débuté contre Montpellier. Et l'ailier français est en très grande forme...

«Il est capable de faire tellement de différence par sa vitesse»

Si le PSG tente par tous les moyens de recruter un remplaçant à Kylian Mbappé, Bradley Barcola montre qu'il a l'étoffe de porter l'attaque parisienne sur son dos. On lui connaissait déjà son profil provocateur et agitateur et depuis vendredi, il a fait ressortir ses talents de finisseur en inscrivant en doublé. Bixente Lizarazu estime qu'il sera le «joueur majeur» du PSG cette saison.

«Je le vois comme le joueur majeur de la saison au PSG»

« Barcola successeur de Mbappé ? Marquer autant de buts que Mbappé, non parce que c’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Mais être le joueur de la saison, oui. Il est capable de faire tellement de différence par sa vitesse… Et puis ce qu’il a c’est qu’il est juste et très calme dans son dernier geste. Je le vois comme le joueur majeur de la saison au PSG », a confié le champion du monde 98 à Téléfoot ce dimanche.