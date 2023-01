PSG : Il a vécu un calvaire au Qatar, il lâche tout

Guillaume de Saint Sauveur

Auteur d’un raté qui a été fatal au Brésil en séance de tirs au but contre la Croatie lors de la Coupe du Monde au Qatar, Marquinhos a donc retrouvé son quotidien en club. Mais le défenseur central du PSG, même s’il souhaite tourner la page, garde des séquelles de ce Mondial et le fait savoir.

C’est un fait, l’année 2022 de Marquinhos n’a pas été de tout repos. Le capitaine du PSG enchaine les prestations irrégulières depuis la déroute contre le Real Madrid la saison passée en Ligue des Champions, et il a raté un tir au but décisif avec le Brésil face à la Croatie lors du quart de finale de la Coupe du Monde au Qatar, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Et Marquinhos ne se cache pas…

« Beaucoup d’émotions »

Interrogé en zone mixte dimanche soir après la défaite du PSG contre le RC Lens (3-1) durant laquelle il a une nouvelle fois rendu une copie décevante, Marquinhos est revenu sur la triste issue de son parcours en Coupe du Monde avec le Brésil : « Notre vie de footballeur est comme ça, il y a beaucoup d'émotions, des belles et des mauvaises. J'ai commencé à 8 ans et je sais comment ça se passe. L'expérience te donne encore plus d'intelligence pour gérer des moments comme ça. C’était dur... Perdre une Coupe du monde comme ça, c'était vraiment dur. Deux jours, trois jours, six jours... après, avec la famille, avec le temps, avec le travail, ça passe », confie le capitaine du PSG.

« Continuer à travailler »