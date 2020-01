Foot - PSG

PSG : Gueye reste méfiant avant d’affronter Dortmund

Publié le 23 janvier 2020 à 21h50 par La rédaction

Alors que le PSG affrontera le Borussia Dortmund le 18 février prochain en huitième de finale de la Ligue des Champions, Idrissa Gueye sait que le club de la capitale est très attendu.