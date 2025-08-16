L’arrivée d’Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain pour 67M€ marque un renfort défensif majeur. Mais elle coïncide avec de vives polémiques autour de l’avenir de Matvey Safonov. L’ancien international russe Andrei Kanchelskis dénonce une situation où, selon lui, la politique prend le pas sur le sport, menaçant l’image du club.
Le PSG a frappé fort sur le marché des transferts en annonçant, mardi, la signature d’Ilya Zabarnyi, défenseur central ukrainien en provenance de Bournemouth. Montant de l’opération : 67M€, preuve de la détermination du club à renforcer le secteur défensif. Mais cette arrivée s’accompagne d’une autre actualité plus délicate : le dossier Matvey Safonov.
La guerre a des répercussions sur le sport
Selon certaines sources, Zabarnyi aurait refusé d'évoluer aux côtés de Safonov, désormais poussé vers la sortie. Une situation qui a suscité des réactions en Russie, notamment de la part de l’ex-international Andrei Kanchelskis, qui voit dans les discussions actuelles une dérive politique inquiétante.
« C'est honteux »
« On dit que la politique est en dehors du sport, mais elle est partout désormais. Pourquoi le club français vend-il Safonov ? La direction du PSG devrait faire preuve de bon sens : elle ne peut pas se séparer de Matvey à cause de l'avis d'un seul footballeur. Quel rapport avec la politique ? Qu'est-ce que ça change pour lui, l'opinion d'un footballeur ukrainien ? Si Safonov quitte le PSG, ce sera une honte pour un si grand club ! Ils ont déjà transformé le sport en politique – c'est honteux » a confié l'ancien joueur de Manchester United dans des propos rapportés par Sports.ru.