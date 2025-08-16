Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’arrivée d’Ilya Zabarnyi au Paris Saint-Germain pour 67M€ marque un renfort défensif majeur. Mais elle coïncide avec de vives polémiques autour de l’avenir de Matvey Safonov. L’ancien international russe Andrei Kanchelskis dénonce une situation où, selon lui, la politique prend le pas sur le sport, menaçant l’image du club.

Le PSG a frappé fort sur le marché des transferts en annonçant, mardi, la signature d’Ilya Zabarnyi, défenseur central ukrainien en provenance de Bournemouth. Montant de l’opération : 67M€, preuve de la détermination du club à renforcer le secteur défensif. Mais cette arrivée s’accompagne d’une autre actualité plus délicate : le dossier Matvey Safonov.

La guerre a des répercussions sur le sport Selon certaines sources, Zabarnyi aurait refusé d'évoluer aux côtés de Safonov, désormais poussé vers la sortie. Une situation qui a suscité des réactions en Russie, notamment de la part de l’ex-international Andrei Kanchelskis, qui voit dans les discussions actuelles une dérive politique inquiétante.