PSG : Hanouna lance un appel à Al-Khelaïfi en direct

Le divorce est acté entre Nasser Al-Khelaïfi et la Mairie de Paris. Les deux parties ne se parlent plus, contraignant le président du PSG à envisager un déménagement du Parc des Princes. Un sujet qui a fait réagir Cyril Hanouna, pas le plus fervent admirateur d'Anne Hidalgo. Selon l'animateur, le PSG doit prendre ses distances avec elle.

C'en est trop pour Nasser Al-Khelaïfi. Face aux refus d'Anne Hidalgo de vendre le Parc des Princes, le président du PSG a dit stop. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est FINI maintenant, on veut BOUGER du Parc ! » a lâché Nasser Al-Khelaïfi.

Le clan Hidalgo veut reprendre le dialogue

Une déclaration qui a suscité des réactions dans le clan Hidalgo. Plusieurs de ses adjoints ont pris la parole pour demander au président du PSG de renouer le dialogue. Mais sur le plateau de TPMP , Cyril Hanouna a poussé Al-Khelaïfi à snober Anne Hidalgo.

« Arrête avec elle »