PSG : Haaland va doubler Mbappé, voilà la raison

Benjamin Labrousse

Ce lundi, l’édition 2023 du trophée « The Best » va être décernée. Remis par la FIFA, ce prix concurrent au Ballon d’Or avait vu Lionel Messi être sacré l’an passé. Cette année, deux candidats majeurs se distinguent avec Erling Haaland et Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG pourrait bel et bien être devancé par son concurrent de Manchester City.

Pendant quasiment quinze ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont régné sur la planète football. Raflant tous les trophées possibles, qu’ils soient individuels ou collectifs, les deux légendes aux 13 Ballons d’Or à eux deux, pourraient avoir trouvé leurs successeurs. En effet, beaucoup voient en Kylian Mbappé (PSG) et Erling Haaland (Manchester City) une rivalité à l’image de celle ayant opposé l’Argentin au Portugais.

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid prépare un été légendaire https://t.co/SQbxB7CXy3 pic.twitter.com/f2QNpRcXwW — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Mbappé et Haaland ont réalisé leur meilleure performance au Ballon d’Or

Si Kylian Mbappé a déjà remporté la Coupe du monde, Erling Haaland lui, a remporté la Ligue des Champions. Le Français et le Norvégien possèdent toutefois un point commun : les deux hommes ont réalisé leur meilleur classement au Ballon d’Or en 2023. Si Lionel Messi a remporté son huitième titre de meilleur joueur du monde à Paris le 30 octobre dernier, l’Argentin a devancé Erling Haaland (2ème), mais aussi Kylian Mbappé (3ème). Devancée par le Norvégien, la vedette du PSG pourrait également l’être à l’occasion du Trophée « The Best » décerné ce lundi.

Haaland devrait devancer Mbappé au trophée « The Best »