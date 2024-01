PSG : Cette annonce de Deschamps qui va faire rager à l’OM

Thibault Morlain

Depuis l’arrivée des Qataris, le PSG court après son premier sacre en Ligue des Champions. Cela fait maintenant plus de 10 ans que le club de la capitale en rêve, mais cela n’arrive pas… Didier Deschamps ne s’en fait toutefois pas, le PSG va remporter la C1. Et le sélectionneur des Bleus sait que sont annonce ne va pas plaire à Marseille.

Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG devra se frotter à la Real Sociedad pour espérer aller plus loin. Et enfin remporter la Coupe d’Europe ? Jusqu’à présent, l’OM a été le seul club français à remporter la C1. C’était en 1993 et c’est Didier Deschamps qui avait alors soulevé la Ligue des Champions.

« Ça finira bien par arriver à un moment ou un autre »

Aujourd’hui sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps est derrière le PSG en Ligue des Champions. Pour Téléfoot , l’ancien de l’OM a ainsi expliqué : « Chaque année c’est l’année ou jamais jusqu’à ce que ils puissent la gagner. Ça finira bien par arriver à un moment ou un autre ».

« Les Marseillais ne vont pas être contents mais… »